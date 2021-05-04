بالوثيقة.. هيئة الحشد الشعبي تخاطب المالية لمعالجة المفسوخة عقودهم

خاطبت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية لمعالجة موضوع (30) الفا من المفسوخة عقودهم لسد النقص في تخصيصات رواتبهم ضمن الموازنة الاتحادية لعام2021 أسوة بأقرانهم من وزارتي الداخلية والدفاع، واضافتهم ضمن موازنة عام 2022.



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