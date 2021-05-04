بعد 27 عاما من الزواج.. مؤسس مايكروسوفت ينفصل عن زوجته ميليندا!

ويعتبر كلا من بيل وميليندا قادة الأعمال الخيرية الأكثر احتراما وقوة في العالم، وكانا قد أسسا مؤسسة بيل وميليندا جيتس والتي تنفق أكثر من 5 مليارات دولار سنويا على قضايا مثل التعليم والقضاء على الأمراض في العالم.وأصدر الزوجان إعلان مفاجئ حول انفصالهما في منشورات متزامنة عبر صفحاتهما الشخصية على تويتر، كما أشاروا إلا أنهما سيواصلان عملهما معا في مؤسستهما الخيرية.

من المؤكد أن إجراءات الطلاق ستكون معقدة حيث تبلغ ثروة مؤسس مايكروسوفت 150 مليار دولار، ويمكن أن يؤدي انفصالهما إلى تسجيل أرقام قياسية لأكبر تسوية طلاق حتى الآن.تم تسجيل أكبر تسوية على الإطلاق قبل بضع سنوات عندما أنهى جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، طلاقه من ماكنزي سكوت مقابل 36 مليار دولار تقريبا.أخيرا، في حين أن إجراء الطلاق هو شأن خاص ، ولكن بالنظر إلى مدى أهمية بيل وميليندا جيتس بالنسبة للعالم، فإن هذا الانفصال قد يكون له عواقب وخيمة على العمل الخيري.