مصر.. شاب يقتل والده لعدم تزويجه

وفي تفاصيل هذه الجريمة، كشفت وسائل إعلام مصرية، أن الابن الثاني للأب المقتول "عاد إلى المنزل بعد انتهاء يوم عمله، ليجد والده ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، وحاول انعاشه، إلا أنَّه وجده قد لفظ أنفاسه الأخيرة، فأسرع إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، لتحضر قوة من قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة وتبدأ في معاينة جثة الأب (61 عاما).هذا واعترف الابن الثاني بتفاصيل جريمته، وقال إنه "قتل والده بعدما رفض زواجه، فقام بضرب رأسه بالأرض قبل أن يحضر سكينا ويذبحه"، ما دفع أجهزة الأمن بالجيزة، بنقل الشاب المتهم بذبح والده إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث مثل المتهم جريمته أمام محقق النيابة.