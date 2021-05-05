النمسا تقرر استخدام "اللقاح الروسي" وتنتظر الضوء الأوروبي الأخضر

وقال كورتس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النمسا أكملت مفاوضاتها بشأن عقد لشراء اللقاح الروسي، وتنتظر قرار الهيئة التنظيمية الأوروبية.وأكد أن بلاده قررت استخدام اللقاح الروسي فقط، بعد التسجيل لدى المنظم الأوروبي (EMA).وأضاف: "بشكل عام، أود أن ينطبق هذا الأمر ليس فقط على لقاح سبوتنيك V"، مشيرا إلى أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، تم اتخاذ العديد من القرارات من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية، وتطلب ذلك وقتا طويلا، وكلما تم اتخاذ هذه القرارات في وقت مبكر، يكون ذلك أفضل".