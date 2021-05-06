بن سلمان يوجه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية وسداد ديون سجناء

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بصرف 100 مليون ريال "نحو 26.6 مليون دولار" لجمعيات خيرية وسداد ديون سجناء.

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس": "وفقا لتوجيهات ولي العهد السعودي فإن الأموال سيتم توجيهها وفق مسارين: الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ 87 مليون ريال تصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينا معسرا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم".

وسيتم سداد ديون السجناء وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطا في قضايا جنائية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم يأتي تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان"، وخصص للجمعيات الخيرية: النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.