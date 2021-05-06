بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 155 مليونا و216 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 91.6 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و242 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و216 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.