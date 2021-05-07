السعودية تؤكد إجراء محادثات مع إيران

وقال مدير إدارة تخطيط السياسات بالوزارة السفير رائد قرملي، إن المحادثات بين السعودية وإيران "تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة"، مضيفا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها".وأضاف قرملي: "نأمل في نجاح المحادثات، لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلت مؤخرا عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين قولهم إن رئيس المخابرات السعودية بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد.