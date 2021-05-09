البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس

يأتي ذلك في وقت قال فيه بنيامين نتنياهو، ان إسرائيل ترفض بشدة الضغوط التي تهدف لمنعها من البناء في القدس.وكانت السلطات الإسرائيلية قد اغلقت بعض أجزاء البلدة القديمة في القدس، ما ادى الى حدوث صدامات وتصاعد التوتر، في خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.وأطلقت "لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل"، وهي هيئة تمثيلية لعرب اسرائيل، دعوات إلى التظاهر السبت تضامنا مع فلسطينيي القدس.واستخدمت الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات والمفرقعات حول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الموقع الذي يقول اليهود إنه بني فوق الهيكل.وظهرت في تسجيل فيديو نشره شهود عيان القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.هذا واصدرت العديد من الدول العربية والدولية بيانات ادانة ورفض للممارسات الاسرائيلية في القدس ، كما حث منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند جميع الأطراف على "احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس من أجل السلام والاستقرار".