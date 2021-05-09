بريطانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ أكثر من عام

وحسب الإحصاءات المنشورة على موقع الوزارة، يمثل ذلك أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس التاجي في المملكة المتحدة منذ الثامن من مارس 2020.ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 2177 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 2488 إصابة أمس.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و434860 إصابة مؤكدة منها 127605 وفيات.ولا يزال في المستشفيات البريطانية 1152 مصابا بالفيروس، 163 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.وأجري في المملكة خلال اليوم الأخير أكثر من مليون و67 ألف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.وتلقى أكثر من 35.3 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 17.6 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.