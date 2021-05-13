‏الجيش الاسرائيلي يعلن ان قواته الجوية والبرية تهاجم غزة حاليا بكثافة

وذلك في محاولة منه للتوغل الى داخل القطاع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة، أن قواته تنفذ هجوماً كثيفا على قطاع غزة.وأضاف أدرعي، أن القوات الجوية والبرية تهاجم غزة الآن بكثافة، مشيراً إلى أن الاحتياح البري للقطاع لم يبدأ بعد.فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل مواطنين بالقرب من مسجد القسام شمال قطاع غزة.وأفاد مراسلون صحفيون انه في أقل من خمس دقائق، تم استهداف محيط منطقة شمال قطاع غزة بأكثر من 50 صاروخ، ولا يزال الطيران الحربي يغير حتى اللحظة.”ودوت صافرات الإنذار في غلاف غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القصف الإسرائيلية على القطاع إلى 109 قتلى.