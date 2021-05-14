السعودية: إسرائيل تقوم بممارسات غير شرعية تخالف كافة الأعراف الدولية

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، بأن بن فرحان أكد خلال الاتصال "إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".ودعا وزير الخارجية السعودي "إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".