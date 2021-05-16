المواجهة تتجه إلى البحر.. إسرائيل تعلن اعتراض "غواصات مسيرة"

ولم تكشف الإذاعة الإسرائيلية تفاصيل أوفى بشأن استهداف غواصات مسيرة لحماس.وتلمح هذه التقارير إلى أن المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بدأت تنتقل من الجو والبر إلى البحر.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا التطور يأتي بعدما حاولت حماس مهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.وتابعت: "معلوم كذلك أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على البحر، حيث تصل أكثر من 90 في المئة من وارداتها عبر البحر الأبيض المتوسط".