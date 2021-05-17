5 مليارات دولار.. فرنسا تعلن إلغاء ديون دولة عربية

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده قررت إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار، مؤكدا أن البنك الدولي سيعلن ذلك القرار بشكل رسمي الشهر المقبل.وانطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، فعاليات مؤتمر باريس للاستثمار في السودان وسط اهتمام دولي واسع وآمال بأن يسهم المؤتمر في إخراج السودان من أزمته الاقتصادية الطاحنة.وقال ماكرون إنه فيما يتعلق بفرنسا: "نحن نؤيد إلغاء كاملا لديون السودان المستحقة لدينا" وتبلغ "نحو 5 مليارات دولار".