دولة عربية تخفف قيود فايروس كورونا

وذكر التلفزيون العماني، اليوم الأربعاء، أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنغلادش ومصر والفلبين.وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو وحتى إشعار آخر.وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصل للصلوات الخمس فقط، وسيسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.