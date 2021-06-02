وسائل إعلام: لابيد ينجح في تشكيل ائتلاف للإطاحة بنتنياهو

وتفيد التقارير الإعلامية بأن لابيد تمكن من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء المهلة المحددة له، ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.وتشير التقارير إلى أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب "الأمل الجديد" بقيادة جدعون ساعر، بينما تتضارب الأنباء حول موافقة حزب "يمينا" على الائتلاف.وفي حال إتمام الصفقة نهائيا، من المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد يائير لابيد وزعيم "يمينا" نفتالي بينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.