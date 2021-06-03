إيران تسجل نحو 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 9657 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و945 ألفا و100 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1400 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتة الى "تعافي مليونين و508 آلاف و907 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".واضافت ان "3924 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة"، مشيرة الى "تسجيل 170 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 80658 حالة وفاة".