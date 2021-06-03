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الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد فلسطينيي الداخل

دوليات

2021-06-03 | 17:11
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد فلسطينيي الداخل
302 مشاهدة

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن "إسرائيل" استخدمت وما تزال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48.

وقال المقرر الخاصّ للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية فيرناند دي فارينيس في التقرير: إن "الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الداخل من عصابات اليمين والعصابات المسلحة بما في ذلك المستوطنين تأتي أحيانًا بدعم من عناصر قوّات الاحتلال".

ودعا "إسرائيل" إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكلّ المواطنين في الداخل المحتل دون تمييز".

وأشار فارينيس إلى "العنف الذي تمارسه مجموعات اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من المسؤولين الرسميين في أجهزة أمن الاحتلال خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة"، موضحًا أنّ ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز"، مشيرًا كذلك إلى انعدام توفّر الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى الفلسطينية في النقب".

وذكر فارينيس أن "الاعتداءات جاءت باستعمال وسائل التواصل، التي تم اعتمادها من مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين".

وطالب حكومة الاحتلال بـ"أن تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها فورًا عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية المواطنين كافة من التمييز".

كما دعا للتحقيق بفشل شرطة الاحتلال بحماية المواطنين والسكان دون أيّ تمييز.
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