عمرها 124 عامًا.. أكبر معمرة في العالم تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

تلقت امرأة تبلغ من العمر 124 عامًا، تدّعي أنها أكبر معمرة في العالم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس ”كورونا“ المستجد في الهند.

وتعتبر المرأة التي تدعى ريتي بيغوم، من بين 9000 شخص في منطقة بارامولا، التابعة لولاية جامو وكشمير، الذين تلقوا اللقاح.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تشير بطاقتها التموينية إلى أن عمرها يبلغ حوالي 124 عامًا، ولم يتم تقديم أي دليل آخر حول ذلك.

وتلقت بيغوم لقاح ”أسترازينيكا“ البريطاني، خلال حملة متنقلة أقيمت في منطقة سراكوارا في مقاطعة بارامولا.

وأثناء تنقلهم لإعطاء لقاح كورونا للسكان المحليين، أعربت بيغوم عن موافقتها على تلقي اللقاح.

وقالت بيغوم في مقطع فيديو تم تسجيله بعد إعطائها اللقاح، إنها في صحة جيدة، مشيرة إلى أنها متحمسة لتلقي الجرعة الثانية خلال 7 أسابيع.

من جانبه، قال مسؤول التقسيم الإداري في المنطقة، إنه كان جزءًا من الفريق الذي زار الأسرة التي تضم بيغوم، وأضاف أن بطاقتها التموينية، كشفت أن عمرها يبلغ 124 عامًا، ولكنه ليس متأكدًا.

وأوضح أنه عندما سُئلت عن عمرها، قالت بيغوم، إنها تجاوزت الـ 100 عام، مشيرًا إلى أنه في حال ذلك، ستكون المرأة ليس -فقط- أكبر شخص على قيد الحياة في العالم يتلقى لقاح ”كورونا“، وإنما أكبر شخص معمر في العالم على الإطلاق.

يُذكر أن أكبر معمرة في العالم مسجلة في السجلات الرسمية، هي الفرنسية جين كالمينت، التي توفيت عن عمر يناهز 122 عامًا و 164 يومًا.



وتعتبر اليابانية كين تاناكا، أكبر معمّرة معروفة على قيد الحياة، حيث تبلغ من العمر 118 عامًا، و 152 يومًا.