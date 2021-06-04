بريطانيا توافق على تطعيم الاطفال بلقاح "فايزر"

وذكرت الوكالة إن "القرار جاء بعد ما وصفته بـ "مراجعة دقيقة" لسلامة اللقاح - المطور من الشركتين الأمريكية الألمانية المصنعتين للدواء - وفاعليته في تلك الفئة العمرية، مؤكدة أن منافع الحصول على الجرعة تفوق المخاطر.بينما تبقى الخطوة التالية للجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين لتقديم النصح فيما يتعلق باتباع التطعيم الروتيني لهؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 12 و17 عامًا من عدمه.