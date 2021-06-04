فرنسا تحدد موعد استقبالها للمسافرين من دولة عربية

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها تعتزم استقبال السعوديين اعتبارا من الأربعاء المقبل دون إخضاعهم لإجراءات العزل والحجر الصحي عند الوصول، شريطة إبرازهم وثيقة خلوهم من كورونا.
وقال سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي عبر حسابه في "تويتر": "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، بمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداء من 9 حزيران، مع فحص "PCR" بمدة تقل عن 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول.. أهلا وسهلا بكم جميعا".
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق من اليوم ، السماح للسياح الذين تم تطعيمهم من معظم أنحاء العالم بزيارة فرنسا، شرط أن يحملوا نتائج اختبارات سلبية لكورونا.