فرنسا تحدد موعد استقبالها للمسافرين من دولة عربية

وقال سفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي عبر حسابه في "تويتر": "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، بمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداء من 9 حزيران، مع فحص "PCR" بمدة تقل عن 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول.. أهلا وسهلا بكم جميعا".وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق من اليوم ، السماح للسياح الذين تم تطعيمهم من معظم أنحاء العالم بزيارة فرنسا، شرط أن يحملوا نتائج اختبارات سلبية لكورونا.