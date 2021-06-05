مزارع يعثر على "كنز" في مصر

المزارع قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار، بأنه عثر على كتلة حجرية خلال عمله في أرضه ويشك في كونها أثرية.وبعد ان اجرى مختصون وصلوا لموقع العثور على القطعة تبين أن اللوحة أثرية بالفعل وتم نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.ويبلغ طول اللوحة الأثرية 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم، وهي مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن "هذه اللوحة أحدى اللوحات الحدودية، التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق".