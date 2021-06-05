الصين.. مصرع شخص وفقدان 7 اخرين بإنفجار في منجم للفحم

اعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في"، اليوم السبت، مصرع شخص وفقدان 7 آخرين، بحادث في منجم فحم بوسط الصين.

وذكرت قناة CCTV أن "انفجارا عرضيا" وقع في منجم فحم تديره شركة Henan Hebi للفحم والكهرباء في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وبدأت السلطات في مقاطعة هنان خطة استجابة طارئة.

وقالت حكومة المقاطعة الشهر الماضي إنها وافقت على إعادة فتح منجم آخر تديره شركة Henan Hebi بعد إغلاقه لعدم امتثاله للشروط المطلوبة.

وتجري الصين عمليات تفتيش للسلامة في مناجم الفحم في جميع أنحاء البلاد، لكن أسعار الفحم المرتفعة القياسية دفعت عمال المناجم إلى زيادة الإنتاج لمواجهة فجوات الإمداد.

وكان مجلس الوزراء الصيني قال في مايو الماضي، إنه سيعمل على استقرار أسعار السلع المرتفعة، مع تشجيع منتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.