الصحة العالمية ترهن تجاوز ازمة كورونا بهذا الشرط

ترهن منظمة الصحة العالمية تجاوز أزمة "كورونا" بتوزيع عادل للقاحات حول العالم، وتبرع الدول الغنية بملايين الجرعات لدول نامية لم تطلق بعضها حملات التطعيم بعد، في غياب الإمدادات.

وحثت المنظمة، الدول الغنية على التبرع بفائض الجرعات لديها للدول الفقيرة، بدلاً من إعطائها للمجموعات الأقل عرضة للخطر مثل الأطفال.

وقال بروس أيلوارد، مستشار منظمة الصحة العالمية: "ليست لدينا كميات كافية مؤكدة من عدد كافٍ من الدول في وقت مبكر بالقدر المطلوب لوضع العالم على مسار الخروج من هذه الأزمة، مآلنا إلى الفشل إذا لم نحصل على جرعات في وقت مبكر".

وأشاد أيلوارد بخطة أميركية تم الكشف عنها، للتبرع سريعاً بـ25 مليون جرعة، وحث الدول الغنية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال إن تعطل تصدير اللقاحات الهندية والتأخير في الحصول على لقاحات أخرى يعني أن برنامج "كوفاكس" العالمي لتقديم اللقاحات يعاني من نقص يبلغ نحو 200 مليون جرعة.