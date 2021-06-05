ضحايا كورونا حول العالم.. احصائية جديدة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,714,923 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية عام 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم السبت.



وتأكدت إصابة أكثر من 172,499,930 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره.



وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.



تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.