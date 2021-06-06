بعد أسبوع من فقدان 150 شخصا.. مصرع 13 نيجيريا بإنقلاب قارب لحفل زفاف

قال مسؤولون في نيجيريا إن 13 شخصا لقوا حتفهم في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد، جراء انقلاب قارب يقل مدعوين لحفل زفاف، وذلك بعد أسبوع من فقدان 150 شخصا في حادث مشابه آخر.

وكان القارب الذي انقلب يوم الجمعة الماضي، يقل 18 شخصا، عائدين من حفل زفاف في منطقة شاغاري.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية سوكوتو، محمد بيلو، إن "13 شخصا كانوا مسافرين من دوروا إلى قرية جينغا لقوا مصرعهم في حادث القارب"، بحسب فرانس برس.

وأفاد النائب المحلي، مايداوا كاجيجي، بأن "جميع الركاب كانوا أفراد عائلة واحدة وعائدين إلى منازلهم بعد حضور حفل الزفاف"، لافتا إلى أن "الزورق كان صغيرا، ومحملا بـ18 راكبا، لكن لم ينج سوى خمسة، وتم إنقاذهم".

يشار إلى أن الازدحام والأحوال الجوية وانعدام الصيانة، يؤدون إلى حوادث متكررة للقوارب النهرية في الممرات المائية في نيجيريا.