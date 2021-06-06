جريمة مروعة.. مصري يذبح والديه وطفلي شقيقته اثناء نومهم

وذكرت مواقع مصرية أن الجريمة التي وصفتها بالبشعة والقاسية قد وقعت في قرية، أولاد حمزة، بمركز العسيرات بعدما أقدم شاب خلال الليل على قتل والده المسن (70 عاما) ووالدته (65 عاما) ونجلي شقيقته ( 5 أعوام و6 شهور)، في حين نجت أخته من الموت ذبحا بالساطور.وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما قد ذبح جميع الضحايا بينما كانوا يغطون في النوم، في حين جرى نقل أخته إلى المستشفى وهي تعاني إصابات خطيرة في عنقها.وأوضحت التحريات أن المتهم لم يفر من المنزل بعد أن ذبح والديه وبقي هناك إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه.وبحسب موقع "المصري اليوم" فإن جيران الضحايا أكدوا أن القاتل يعاني مرضا نفسيا واعتاد الإدمان على المخدرات.من جانبه، نقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا الجاني وهو يغط في نوبة بكاء حادة بالقرب من جثث ذويه قبل اعتقاله، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة عقب حضور فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة صباح اليوم.