Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
ثمانية مصابين بنزاع عشائري شمالي ذي قار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالصور: امراة تركت "علم النفس" لتعمل "ميكانيكي" سيارات

دوليات

2021-06-06 | 06:16
بالصور: امراة تركت "علم النفس" لتعمل "ميكانيكي" سيارات
2,963 مشاهدة

تستيقظ سعدة حجاج، 35 عامًا، صباح كل يوم لإدراة عملها بورشة ميكانيكا، لمدة تجاوزت 18 عاما، فهي تهوى الميكانيكا وصيانة السيارات، وتستطيع بأيدٍ ناعمة وبُنيان قوي فحص أي سيارة من خلال النزول أسفلها لمعرفة سبب عطلها، قبل أن تبدأ بوضع خطة إصلاحها.

لا تتوقف "سعدة" عن سعيها لتعلم المزيد، وتعليم ذويها من بني جنسها أسس ميكانيكا السيارات، فعلى الرغم من دراستها لعلم النفس بكلية الآداب، إلا أنها تركت مجال دراستها من أجل الميكانيكا، التي بدأت في تعلمها وهي في الـ 17 من عمرها بفضل والدها، الذي لم يعمل في هذه المهنة يوما، لكنه قرر دعمها.
 
تزوجت "سعدة" وأنجبت طفلتين، لكنها لم تغفل حلمها قط، تعلمت تفاصيل المهنة وبدأت في تطبيقها على أرض الواقع، دون تراجع أو تكاسل.
حادث كاد يؤدي بحياتها هي وأسرتها، كان دافعها القوي لاستكمال مشوارها وتحويل الحلم لحقيقة: "حكايتي بدأت لما عملت حادثة وكنت هموت أنا وجوزي وبناتي واتقلبنا بالعربية، أثرت على ضهري وأصبت بمشكلة هعيش بيها طول عمري، لكن للأسف خدت عربيتي عشان أصلحها ناس كتير ضحكت عليا ومرجعتش زي الأول، لحد ما قررت أنا اللي أصلحها بنفسي، واتعلمت اللي كان فايتني وصلحتها فعلًا وده كان أول شغل ليا على أرض الواقع".
 
 
حالة حُب جمعت بين سعدة حجاج والميكانيكا، ترويها لوسائل اعلام: "من وأنا 17 سنة شقيانة من وأنا في الجامعة، حبيت الميكانيكا وبحب أعرف عنها كل حاجة، وخدت كورسات فيها واللي حواليا فعلًا شجعوني لحد ما اتعلمت، بدأت أعرف أنواع الماكينات والسيارات بأدق تفاصيلها، وأهمية كل جزء فيها، كانت بتقابلني صعوبات في فك السيارات وتركيبها لكن اتخطيتها فعلًا".
 
 
غاية تعليم الفتيات أُسس الميكانيكا، هي الهدف التي ظلت تسعى له، فقامت بإنشاء مجموعة خاصة لتعليم الفتيات، قبل أن تفتتح ورشتها في العين السخنة، ومن ثم مركز خاص للميكانيكا: "عملت أسمي بنفسي، مورثتش المهنة وأنا اللي بدأت فيها، وبقيت مدير حركة في شركة ميكانيكا، واتشهرت بالأسطى سوسو".
 
لم تهمل الأسطى سوسو حياتها الاجتماعية، أو تجني على أنوثتها أبدًا: "باخد بالي من بيتي وبناتي، وأمور زوجي، عمري ما قصرت هنا أو هنا، بالترتيب والتنظيم كله بينجح".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:06 | 2021-06-07 11:06
10:50 | 2021-06-07 10:50
10:32 | 2021-06-07 10:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد حسم ملف المراحل غير المنتهية
27.48%
06:22 | 2021-06-06
التربية تحدد موعد حسم ملف المراحل غير المنتهية
06:22 | 2021-06-06
الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية
17.49%
02:59 | 2021-06-07
الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية
02:59 | 2021-06-07
مقترح جديد بشأن حظر التجوال الجزئي
15.75%
13:30 | 2021-06-06
مقترح جديد بشأن حظر التجوال الجزئي
13:30 | 2021-06-06
آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز وماذا ابلغتها بناتها عن سمير غانم
14.21%
03:59 | 2021-06-06
آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز وماذا ابلغتها بناتها عن سمير غانم
03:59 | 2021-06-06
الموت يفجع فنانة مصرية
12.96%
11:51 | 2021-06-05
الموت يفجع فنانة مصرية
11:51 | 2021-06-05
الأسبوع المقبل.. غرامة على المركبات المخالفة في هذه الحالات
12.11%
12:40 | 2021-06-05
الأسبوع المقبل.. غرامة على المركبات المخالفة في هذه الحالات
12:40 | 2021-06-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.