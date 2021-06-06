مصر تغرم نحو نصف مليون مواطن خلال شهر‎.. والسبب؟

نظمت وزارة الداخلية المصرية مخالفات بالغرامة لنحو نصف مليون شخص في غضون شهر واحد، بسبب عدم التزام المخالفين بإجراءات كورونا الاحترازية.

وبلغ عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية في شهر واحد 458982 شخصا، فيما أظهرت الأرقام أن معظم المخالفات جاءت بسبب عدم ارتداء الكمامة الواقية.

وكانت وزراة الداخلية المصرية قامت بحملات واسعة لاستهداف غير الملتزمين بارتداء الكمامة التي تقي من نقل عدوى فيروس كورنا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وبلغت قيمة المخالفة الواحدة، بحسب مصادر مصرية، نحو خمسين جنيهيا مصريا.

وبحسب تقارير وردت في وسائل الإعلام المصرية، فإن إجراءات وزارة الداخلية المشددة جاءت ”في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة“.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارات تتضمن جملة من التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ”كورونا“، عبر تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة،

وكذلك قررت منع الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها لمنع التجمعات الكبيرة.

وحثت الحكومة المصرية المواطنين على التقيد بتلك الإجراءات والتدابير، وكذلك إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.