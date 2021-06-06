اليابان تتلف أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاحات كورونا

واعتذر مستشفى "أوموتا" بمقاطعة فوكوكا- في بيان اليوم- قائلا، "نأسف بشدة لاضطرارنا للتخلص من اللقاح الثمين بسبب سوء إدارتنا، بينما يتوق العديد من السكان المحليين للحصول على اللقاح".يذكر أنه قبل أقل من 50 يوما من البدء المقرر لأوليمبياد طوكيو، قامت اليابان بتطعيم حوالي 9% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، وهي وتيرة بطيئة للتطعيم بين الاقتصادات المتقدمة.وتخضع العاصمة اليابانية طوكيو، التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية، لحالة طوارئ بسبب "كورونا" إلى جانب 8 مناطق أخرى، بينما تكافح الحكومة اليابانية للسيطرة على الموجة الرابعة من الوباء.وأعطت اليابان 15.6 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمواطنيها حتى مساء السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ886 ألفا و239 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل ستحتاج اليابان إلى 6 أشهر لتغطية 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وسجلت اليابان 760 ألفا و942 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 13 ألفا و481 حالة وفاة، بعد مرور عام واحد و19 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.اليابان ، لقاح كورونا