تجدد أعمال الشغب وإطلاق النار في عمان

وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.وقال مصدر لموقع "عمون" المحلي إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.ومساء أمس السبت، أصيب عدد من منتسبي الأمن العام الأردني خلال تعامل قوة أمنية مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية وإحراق مركبات، في لواء ناعور بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.