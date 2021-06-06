الخامنئي يصدر فتوى بشأن الانتخابات المقبلة

ونشرت مجلة "خط حزب الله" التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني سؤالا حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح في حالة عدم قيام المقترع بالبحث والتحقيق حول المرشحين، أو قيامه بالتحقيق من دون التوصل إلى استنتاج والحيرة في اختيار المرشح المناسب، فرد المرشد بأن "التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران فهو محرم".وكان المرشد الإيراني دعا سابقا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري.وتشير آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز "إيسبا" الرسمي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ37 % وهي أدنى نسبة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.