ضحايا بحادث مرور مأساوي في مصر

وقالت السلطات المصرية، ان "5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة نقل عام، مساء أمس الأحد، في محافظة الوادي الجديد المصرية".من جهته، ذكر وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه "جرى إرسال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، لنقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الداخلة العام".وأضاف، أنه جرى الدفع بسيارة نقل دم وبلازما لموقع الحادث، لنجدة المصابين وبمقر ديوان مستشفى الداخلة العام بمدينة موط.