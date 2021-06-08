الإفراج عن عبدالله أبوجابر أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن عبدالله نوح أبوجابر، أقدم أسير أردني في السجون الإسرائيلية، إذ قضى أكثر من 20 عاما من الاعتقال.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما)، وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية، بعد 20 عاما ونصف العام من الاعتقال".

وأشارت الوكالة إلى أنه "كان مقررا أن يتم الإفراج عن الأسير أبوجابر، الأحد الماضي، إلا أن السلطات الإسرائيلية عرقلت الإفراج عنه بحجة أنه لم يستوف الأوراق اللازمة لعملية الإفراج عنه".

وأعادت السلطات الإسرائيلية أمس، الأسير عبدالله أبوجابر، مجددا إلى سجن النقب الصحراوي، قبل أن تفرج عنه صباح اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، ذكرت قبل أيام أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أنه سيتم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح أبو جابر، الإثنين، على أن ينقل إلى جسر الملك حسين مع الأردن صباح الثلاثاء.