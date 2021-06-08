الإليزيه يعلق على حادث "صفع ماكرون"

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي بحسب شبكة CNN أن "شخصا حاول صفع الرئيس إيمانويل ماكرون"، مضيفا: "ليست لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي".وقال إن "مصافحات الرئيس ماكرون استؤنفت مع الحشد، والرحلة مستمرة".ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قوله: "الديمقراطية هي نقاش وحوار والتعبير عن الخلافات حق مشروع، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عنفا أو اعتداء لفظيا أو اعتداء جسديا".