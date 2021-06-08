إصابة 8 أشخاص على الأقل بانفجار في حمص

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن عدد الإصابات جراء انفجار عبوة ناسفة في حي كرم اللوز في حمص ارتفع إلى 8 أشخاص.

وذكرت صفحات إخبارية من المدينة الواقعة وسط سوريا أن المصابين أسعفوا إلى مشفى الباسل في كرم اللوز. وأضافت أن اثنين منهم حالتهما خطرة.