تسجيل نحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 8846 إصابة و179 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 8846 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و980 ألفا و116 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1216 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتة الى تعافي مليونين و578 ألفا و263 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت ان 3620 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، مشيرة الى تسجيل 179 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 81362 حالة وفاة.