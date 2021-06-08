انفجارات بمحافظتين سوريتين ودمشق تتحدث عن عدوان إسرائيلي

شهدت سوريا، الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين.



فيما أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي.



