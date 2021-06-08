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انفجارات بمحافظتين سوريتين ودمشق تتحدث عن عدوان إسرائيلي
دوليات
2021-06-08 | 17:03
المصدر:
روسيا اليوم
2,933 مشاهدة
شهدت سوريا، الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين.
فيما أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي.
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