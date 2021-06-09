الصحة العالمية: بهذه الطريقة نتجاوز جائحة كورونا

وأضاف رايان أن المستويات العالية من تغطية التطعيم هي السبيل للخروج من هذا الوباء، وفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية.وتتجه العديد من البلدان الغنية لتطعيم المراهقين والأطفال الذين تقل لديهم مخاطر الإصابة بحالات فيروس كورونا الأكثر خطورة من كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة حتى فى الوقت الذي تواجه فيه تلك البلدان نفسها ضغوطًا لمشاركة اللقاحات مع الدول الفقيرة التي تفتقر إليها.وشهدت بريطانيا التي خفضت عدد الحالات بشكل كبير بفضل حملة التطعيم المكثفة، ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا في الحالات التي تُعزى إلى حد كبير إلى ما يسمى بصيغة دلتا التى ظهرت في الأصل في الهند وهي مستعمرة بريطانية سابقة.وأقر رايان بأن البيانات لم تكن واضحة تمامًا حول النسبة المئوية لتغطية التطعيم التي كانت ضرورية ليكون لها تأثير كامل على انتقال العدوى، ولكنه أوضح أنه من المؤكد أن تغطية 80% لتكون في وضع يمكنك من خلاله التأثير بشكل كبير على مخاطر حالة مستوردة يحتمل أن تولد حالات ثانوية أو تتسبب في حدوث مجموعة أو تفشى المرض.وأضاف رايان: "لذلك يتطلب الأمر مستويات عالية جدًا من التطعيم، لا سيما في سياق المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال لتكون في الجانب الآمن".وأشارت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، إلى أن متغير دلتا ينتشر في أكثر من 60 دولة، وهو أكثر قابلية للانتقال من متغير ألفا، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.واستشهدت: "بالاتجاهات المقلقة المتمثلة في زيادة الانتقال، وزيادة الاختلاط الاجتماعي، وتخفيف تدابير الصحة العامة والاجتماعية، وتوزيع اللقاح غير المتكافئ وغير المنصف حول العالم