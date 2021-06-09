Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اجتماع برئاسة الأعرجي لبحث تأمين المناطق الحدودية مع سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحة العالمية: بهذه الطريقة نتجاوز جائحة كورونا

دوليات

2021-06-09 | 03:08
الصحة العالمية: بهذه الطريقة نتجاوز جائحة كورونا
1,115 مشاهدة

اكد مايكل رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن تغطية التطعيمات ضد فيروس كورونا بنسبة 80% على الأقل ضرورية لتقليل احتمال أن تؤدى حالة فيروس كورونا إلى ظهور حالات جديدة أو تفشى المرض على نطاق أوسع.

وأضاف رايان أن المستويات العالية من تغطية التطعيم هي السبيل للخروج من هذا الوباء، وفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية.

وتتجه العديد من البلدان الغنية لتطعيم المراهقين والأطفال الذين تقل لديهم مخاطر الإصابة بحالات فيروس كورونا الأكثر خطورة من كبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة حتى فى الوقت الذي تواجه فيه تلك البلدان نفسها ضغوطًا لمشاركة اللقاحات مع الدول الفقيرة التي تفتقر إليها.

وشهدت بريطانيا التي خفضت عدد الحالات بشكل كبير بفضل حملة التطعيم المكثفة، ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا في الحالات التي تُعزى إلى حد كبير إلى ما يسمى بصيغة دلتا التى ظهرت في الأصل في الهند وهي مستعمرة بريطانية سابقة.

وأقر رايان بأن البيانات لم تكن واضحة تمامًا حول النسبة المئوية لتغطية التطعيم التي كانت ضرورية ليكون لها تأثير كامل على انتقال العدوى، ولكنه أوضح أنه من المؤكد أن تغطية 80% لتكون في وضع يمكنك من خلاله التأثير بشكل كبير على مخاطر حالة مستوردة يحتمل أن تولد حالات ثانوية أو تتسبب في حدوث مجموعة أو تفشى المرض.

وأضاف رايان: "لذلك يتطلب الأمر مستويات عالية جدًا من التطعيم، لا سيما في سياق المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال لتكون في الجانب الآمن".

وأشارت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، إلى أن متغير دلتا ينتشر في أكثر من 60 دولة، وهو أكثر قابلية للانتقال من متغير ألفا، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.

واستشهدت: "بالاتجاهات المقلقة المتمثلة في زيادة الانتقال، وزيادة الاختلاط الاجتماعي، وتخفيف تدابير الصحة العامة والاجتماعية، وتوزيع اللقاح غير المتكافئ وغير المنصف حول العالم
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:23 | 2021-06-09 05:23
05:14 | 2021-06-09 05:14
05:11 | 2021-06-09 05:11
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
21.97%
13:35 | 2021-06-08
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
13:35 | 2021-06-08
تعليق جديد من الصحة بشأن الحظر الجزئي
16.84%
13:08 | 2021-06-07
تعليق جديد من الصحة بشأن الحظر الجزئي
13:08 | 2021-06-07
المرور تبين إجراءاتها مع مركبات &quot;المعلاية&quot; والأرقام الشمالية
16%
08:23 | 2021-06-07
المرور تبين إجراءاتها مع مركبات "المعلاية" والأرقام الشمالية
08:23 | 2021-06-07
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
15.36%
02:08 | 2021-06-08
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
02:08 | 2021-06-08
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
14.96%
12:36 | 2021-06-08
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
12:36 | 2021-06-08
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
14.86%
03:39 | 2021-06-08
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
03:39 | 2021-06-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.