عبر تطبيق مراسلة مشفر.. الإطاحة بأكثر من 800 مجرم حول العالم

تمكنت أجهزة أمنية حول العالم من القبض على أكثر من 800 مجرم مشتبه به في جميع أنحاء العالم بعد خداعهم لاستخدام تطبيق مراسلة مشفر يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي.

والتطبيق الذي استخدمته الأجهزة الأمنية للإيقاع بالمجرمين هو "أنوم"؛ حيث تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية من تزويد مكتب العصابات الإجرامية في أكثر من 100 دولة على مدى الأشهر الـ18 الماضية بأجهزة هواتف حمّل عليها هذا التطبيق، بحسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وجاءت هذه الخطوة بعد تعطيل شبكتين رئيسيتين أخريين للهواتف المشفرة يستخدمهما المجرمون.

من جانبه، قال كالفين شيفرز، مساعد مدير شعبة التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في مؤتمر صحافي، في لاهاي، إن "عملية درع طروادة تعد مثالاً ساطعاً لما يمكن تحقيقه عندما يعمل شركاء إنفاذ القانون الدوليين من جميع أنحاء العالم معاً لتطوير أحدث أدوات التحقيق لاكتشاف المنظمات الإجرامية عبر الحدود وتعطيلها وتفكيكها".

وقالت الشرطة الأسترالية إن "الأجهزة التي افترض المجرمون أنها مشفرة سُلمت إلى عملاء داخل المافيا وعصابات الجريمة الآسيوية وعصابات المخدرات وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون كجزء من المكيدة التي دبرها مكتب التحقيقات الفيدرالي."

وشملت المواد التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها مخدرات وأسلحة وسيارات فاخرة وأموالاً في العملية التي أجريت في أكثر من 12 دولة. وشمل ذلك 8 أطنان من الكوكايين، و250 بندقية، وأكثر من 48 مليون دولار من مختلف العملات والعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.