إليسا تعلق على خطاب نصر الله الأخير: "الحاكم بأمر الله"

وأعادت إليسا نشر مقطع فيديو من خطاب نصر الله، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلقت قائلة: "دخلك عن أي دولة عم يحكي ما هو الدولة حاكم بأمر الله".وفي مقطع الفيديو يتحدث نصر الله عن حل أزمة المحروقات عن طريق النفط الإيراني، مشيرا إلى أن "العرض الإيراني لإرسال المحروقات إلى لبنان وبالعملة اللبنانية لا زال قائما".واعتاد اللبنانيون التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يوميا في العاصمة بيروت ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة.