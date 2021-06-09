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تطورات كورونا.. تجريب اللقاح على الأطفال وجواز سفر خاص

دوليات

2021-06-09 | 11:33
تطورات كورونا.. تجريب اللقاح على الأطفال وجواز سفر خاص
941 مشاهدة

تستعد شركتا فايزر وبيونتك لبدء تجربة لقاحهما على الأطفال دون سن 12 عاماً، بينما وافق البرلمان الأوروبي على "جوازات سفر" تبرز خلو صاحبها من فيروس كورونا لتسهيل التنقل داخل الكتلة الأوروبية بالتزامن مع بدء موسم العطلات الصيفية عالميا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن شركتي فايزر وبيونتك أعلنتا اعتزامها في غضون أسابيع قليلة بدء تجربة لقاحهما على الأطفال دون سن 12 عاما، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من دراسة تهدف إلى توسيع الوقاية لمختلف الفئات العمرية.

ووفقا لبلومبيرغ فإن الشركتين اختارتا جرعات جديدة مخففة مقدارها 10 ميكروغرامات لمن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما، و3 ميكروغرامات للأطفال بين عمر 6 أشهر و5 سنوات.

من جهة أخرى، وبحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، فإن حامل جواز السفر الذي يثبت تلقي لقاح كورونا، سيمنح الحرية الكاملة في التنقل داخل دول التكتل دون الحاجة إلى فترة حجر أو فحص سلامة من الفيروس.

ولا تعني موافقة البرلمان بداية تنفيذ الخطوة الجديدة، إذ يتعين موافقة دول الاتحاد الأوروبي على جواز السفر قبل نهاية الشهر الجاري، قبل دخول الموافقة حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع تموز المقبل، ويستمر 12 شهرا.

ويتضمن جواز السفر، تأكيدا من السلطات الصحية داخل الاتحاد، بحصول حامله على لقاح ضد الفيروس، أو تعافيه من المرض، أو خضوعه لاختبار سلبي مؤخرا.

وفي هذا السياق، خففت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات السفر بسبب جائحة كورونا إلى 90 دولة، من المستوى الرابع الذي يوصي بعدم السفر إلى المستوى الثالث "إعادة النظر في السفر".

ومن بين هذه الدول اليابان التي تستضيف أولمبياد طوكيو، اعتبارا من 23 حزيران الجاري.

وعلى صعيد متصل، خففت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تحذيرات السفر لـ110 دول، من المستوى الرابع إلى الثالث، ومنها فرنسا وجنوب أفريقيا وكندا، والمكسيك وإندونيسيا وماليزيا والأردن، وكذلك ليبيا وروسيا وإسبانيا وسويسرا، ومنها أيضا تركيا وأوكرانيا والمجر وإيطاليا.

كما خفضت المراكز الأميركية 50 دولة ومنطقة إضافية إلى "المستوى الثاني" أو "المستوى الأول"، ومنها سنغافورة وإسرائيل وكوريا الجنوبية وآيسلندا وألبانيا.
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