الجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت على اراضٍ فلسطينية

وأضاف في رده على سؤال لرويترز حول البؤرة الاستيطانية التي أقيمت الشهر الماضي، على سفح ”جبل صبيح“ جنوب بلدة ”بيتا“، أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقع على قرار يوم الأحد، يقضي بإخلاء هذه البؤرة.وأوضح الجيش، أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة 8 أيام؛ لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.وأضاف الجيش، أنه سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم يتم إزالتها طواعية.ويمكن مشاهدة عدد من البيوت الجاهزة في البؤرة، فضلا عن بناء بيوت من الأسمنت في الأيام الماضية وتعبيد الطرق بينها.ووصف موسى حمايل، المسؤول المحلي في بلدية بيتا، قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية بالجيد.وقال لرويترز: ”ستبقى الفعاليات والاحتجاجات مستمرة حتى يتم تطبيق هذا القرار على الأرض“.وأضاف ”نحن نريد أن يُطبق هذا القرار وألّا يكون هناك مزيد من الضحايا من أبناء البلدة. لدينا حاليا أكثر من 30 مصابا يستخدمون عكازات ولا نريد أن نرى عددا أكبر من ذلك“.ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة بيتا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة لليوم الرابع على التوالي.ونجح سكان بلدة ”بيتا“ خلال السنوات الماضية، في إخلاء بؤر استيطانية حاول المستوطنون إقامتها على أراضيهم من خلال موجات من الاحتجاجات الشعبية.