العراق الأول عربياً.. قائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة، بحصيلة بلغت 597 ألف وفاة، وأكثر من 33 مليونا و538 ألف مصاب، ثم الهند التي سجلت 353 ألف وفاة وأكثر من 29 مليون مصاب، تليها البرازيل بنحو 473 ألف وفاة و17 مليون مصاب.وما زالت الحكومة الهندية تكافح لمواجهة الانتشار السريع للوباء، حيث سجلت اليوم الأربعاء 92 ألفا و596 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 2219 وفاة.وعلى الصعيد العربي، يأتي العراق في الصدارة بأكثر من 16 ألف وفاة ومليون و233 ألف مصاب، ثم الأردن الذي سجل 9549 وفاة وأكثر من 741 ألف مصاب، ثم الإمارات التي سجلت 1704 وفيات وأكثر من 587 ألف إصابة.وسجلت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء 773 إصابة جديدة و38 حالة وفاة، مقارنة مع 782 حالة إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.وأعلنت تونس أمس وفاة 99 شخصا وإصابة 1433، إضافة إلى تعافي 1751 مريضا، وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة و1279 إصابة، فضلا عن تعافي 2367 مريضا.