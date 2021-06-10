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منظمة دولية تكشف عدد الاطفال العاملين حول العالم

دوليات

2021-06-10 | 03:38
منظمة دولية تكشف عدد الاطفال العاملين حول العالم
87 مشاهدة

أصدرت منظمة العمل الدولية، تقريرا جديدا حول عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الأطفال العاملين زاد بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى 160 مليون طفل.

وذكر تقرير المنظمة الدولية، الذي نشرته على موقعها الرسمي أن "الإحصائيات الحالية تشير إلى زيادة في عدد عمالة الأطفال بعدد 8.4 مليون طفل، مقارنة بالإحصائيات السابقة، التي تم تسجيلها قبل 4 سنوات، من تسجيل الإحصائيات الجديدة".
 
وبحسب تقرير المنظمة فإن "عدد الأطفال العاملين في العالم في الوقت الحالي وصل إلى 160 مليون طفل، وفقا لإحصائيات عام 2020".
وصدر التقرير بالتزامن مع استعدادات العالم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يوافق 12 يونيو/ حزيران من كل عام.

ويشير التقرير إلى أن الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما تمثل نحو نصف عدد الأطفال العاملين في العالم، كما ارتفع عدد العاملين منهم في أعمال خطرة بمقدار 6.5 مليون طفل منذ عام 2016.

وشهدت القارة الأفريقية زيادة كبيرة في عدد الأطفال العاملين خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وسجلت عمالة الأطفال في زيادة بمقدار 16.6 مليون طفل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة في مناطق أخرى بسبب جائحة كورونا.

وحذر التقرير من أن 9 ملايين طفل قد يضطرون للعمل خلال الفترة المقبلة حتى 2022 بسبب جائحة كورونا، بينما تشير إحصائيات إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 مليون طفل إذا تفاقمت الأزمة.

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