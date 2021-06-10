ابرزها كورونا ونهاية نتنياهو.. أبرز عناوين الصحف العالمية لليوم الخميس

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس، ملفات عديدة، كان من أبرزها أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

كما سلطت بعض الصحف الضوء على التطورات السياسية في إسرائيل، مع اقتراب جلسة الكنيست للمصادقة على الحكومة الجديدة، إضافة إلى الخطر الذي يهدد بريطانيا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" مجددا.



مهمة شائكة

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى للحصول على دعم ”الحلفاء“ في مواجهة روسيا والصين، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني: ”في رحلته الخارجية الأولى، فإن بايدن سيسعى إلى حشد الشركاء الأوروبيين ودول ديمقراطية أخرى ضد ما يرى أنه تهديد استبدادي متصاعد، في الوقت الذي يخرج فيه العالم من أزمات سياسية واقتصادية، فرضها وباء كورونا“.

وقالت: ”على مدار سنوات، طالب بايدن بتعزيز التحالفات الأمريكية.. إحدى أبرز المهام التي سيقوم بها خلال الأيام المقبلة في أوروبا، تتمثل في الدعوة لسيادة نظام ليبرالي غربي بقيادة الولايات المتحدة، وهو الذي كان سائدا منذ الحرب العالمية الثانية.. وخلال رحلته التي تستمر 8 أيام، سوف يلتقي بايدن ركائز هذا النظام، مجموعة الدول الصناعية السبع، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي“.

وأضافت: ”تأتي تلك اللقاءات في الوقت الذي تسعى فيه الصين لتوسيع نطاق نفوذها، وتحدي التفوق الاقتصادي الأمريكي، في الوقت الذي تخرج فيه الدولة من أزمة فيروس كورونا باقتصاد قوي، وعلاقات تجارية كبرى مع معظم دول العالم.. خلال اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن الأخير روّج لخطط بكين للتفوق على الولايات المتحدة، كأقوى دولة في العالم، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على فحوى الاتصال".

وتابعت الصحيفة: ”في الوقت ذاته، فإن روسيا مُصدّر بارز للغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، واستعرضت قوتها العسكرية أخيرا على الحدود مع أوكرانيا“.

وأشارت إلى ”شكوك لدى بعض الدول الأوروبية والآسيوية فيما إذا كان يمكن بالفعل الاعتماد على الولايات المتحدة على المدى البعيد، بعد الصدع الذي أصاب العلاقات خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب“.

ورأت الصحيفة، أن هناك -أيضا- اختلافات بين الحلفاء في طريقة التعامل مع روسيا والصين، فمن وجهة نظر اليابان، فإن إدخال قوى أوروبية في تحالف لمواجهة الصين سيسهّل مهمة طوكيو في تجنّب وجود موقف فردي لها من بكين، في الوقت الذي تحتاج فيه لندن وعواصم أخرى إلى بكين، كي تكون هناك نتائج ذات قيمة من مؤتمر المناخ الذي ترأسه بريطانيا خلال الخريف المقبل في غلاسغو باسكتلندا.

نهاية نتنياهو

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن حزب الليكود يرى أنه لا توجد وسيلة لمنع المصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي ستؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في تقرير نشره الموقع: "أشار ميكي زوهار، رئيس التحالف الحكومي المنتهية ولايته، إلى أنه لا يعتقد بأن رئيس الوزراء نتنياهو يستطيع منع خصومه من تشكيل الحكومة، التي ستؤدي إلى الإطاحة به من منصبه".

وأشار التقرير إلى أن زوهار رد على سؤال حول ما إذا كان لدى نتنياهو أو حزب الليكود أي خدع سياسية يستطيعان من خلالها عرقلة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يقوده نفتالي بينيت ويائير لابيد قائلا: ”لا أعتقد ذلك.. زعيم حزب أمل جديد، جدعون ساعر، مضى قدما في طريقه، ولم يعد بإمكانه التراجع الآن".

وأضاف زوهار: "يدرك بينيت أنه سوف يفقد كل أنصاره إذا واجه الناخبين مرة أخرى في جولة انتخابية جديدة، أما جدعون ساعر فقد تخلى تماما عن فكره اليميني من الانتقام من نتنياهو، وبالتالي فإنني لا أرى أي فرصة لتغيير المسار في اللحظات الأخيرة.. اتخذوا قرارهم بالإطاحة بنتنياهو، ودفعوا ثمنا باهظا مقابل ذلك".

قلق بمدارس بريطانيا



ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن المدارس في المملكة المتحدة تكافح من أجل احتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، إذ يبدو أن الطلاب الذين لم يحصلوا على التطعيم، أكثر عرضة للإصابة.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "قبل أسبوعين على بدء عطلة الصيف، لم تسجّل المدرسة الثانوية في روسندال شمال غرب إنجلترا، أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، ويوم الاثنين تم تسجيل حالتي إصابة، قبل أن يرتفع الرقم إلى 10 إصابات، ثم 35، وفي غضون أسبوع فقط وصل الرقم إلى 70 إصابة".

وأشارت إلى أن مدير المدرسة "يرى أن تتبع المخالطين للمصابين أصبح أمرا مستحيلا"، إذ أصبحت تلك المدرسة واحدة من العديد من المدارس التي تكافح لاحتواء ظهور متغير جديد لفيروس كورونا، الذي انتشر في أجزاء من البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت: "تعرضت مجموعة من التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم بعد، للإصابة بالفيروس؛ ما دفع المعلمين إلى مطالبة الحكومة بمبادئ توجيهية أوضح بشأن السلامة والاختبار وتطعيم الشباب".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "يطالب بعض مديري المدارس الحكومة البريطانية، بتحسين معايير السلامة بشكل عاجل.. إذ دعا الاتحاد الوطني للتعليم، الذي يمثل المعلمين، أن يكون ارتداء القناع الطبي إلزاميا في جميع المدارس، وأن يكون التطعيم متاحا لجميع الأطفال قوف 12 عاما".