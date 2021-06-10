Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تعرض مطار بغداد للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كندا.. قاتل العائلة المسلمة "كان يضحك وقت اعتقاله"

دوليات

2021-06-10 | 06:37
كندا.. قاتل العائلة المسلمة "كان يضحك وقت اعتقاله"
2,583 مشاهدة

كشفت وسائل إعلام كندية، تفاصيل "غريبة" بخصوص لحظة اعتقال ناثانييل فيلتمان، الشاب الذي قتل 4 من أفراد عائلة مسلمة في مدينة لندن الكندية قبل أيام.

وألقت السلطات القبض على فيلتمان (20 عاما)، الأحد، في ساحة صف سيارات بمركز تجاري صغير، بعد ساعات من ارتكابه الجريمة المروعة التي هزت البلاد وانتشرت أصداؤها حول العالم، عندما دهس عائلة مسلمة.

ونشرت وسائل إعلام كندية تفاصيل جديدة عن قاتل العائلة المسلمة، حيث ذكر تلفزيون "سي تي في" الكندي أن المهتم الذي يواجه حاليا 4 تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتهمة خامسة بمحاولة القتل، كان "يضحك" لحظة الاعتقال، بينما كان مرتديا سترة واقية عليها شعار النازية (الصليب المعقوف).

وتحدثت تقارير عن تفاصيل لحظة الاعتقال، التي كان بطلها سائق سيارة أجرة في المدينة.

ووفقا لصحيفة "لندن فري بريس"، لاحظ السائق الذي كان قريبا من موقع الحادث المأساوي سيارة فيلتمان الملطخة بالدماء، وهي من نوع "دودج رام"، تقف خلف سيارته مباشرة.

بعدها نزل فيلتمان من سيارته التي بدت عليها آثار ضربة، مرتديا سترة واقية عليها شعار النازية، وطلب من سائق الأجرة الاتصال بالشرطة "لأنه قتل شخصا ما".

وقال رئيس شركة "تاكسي لندن الأصفر" بالنيابة عن السائق الذي عاش هذه اللحظات، إن فيلتمان كان يضحك عندما وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

كما طلب فيلتمان من سائق الأجرة أن يصور لحظة اعتقاله بالهاتف المحمول.

وكانت الشرطة الكندية أكدت الاثنين، إن أفراد الأسرة الكندية المسلمة الأربعة الذين قتلوا دهسا بشاحنة صغيرة تخطت الرصيف، الأحد، استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

ووقعت الجريمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، ولم ينج من أفراد العائلة ذات الأصول الباكستانية سوى طفل أصيب بجروح، يدعى فايز.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:02 | 2021-06-10 11:02
10:38 | 2021-06-10 10:38
10:06 | 2021-06-10 10:06
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
26.54%
12:36 | 2021-06-08
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
12:36 | 2021-06-08
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
19.95%
13:35 | 2021-06-08
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
13:35 | 2021-06-08
وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط
15.42%
03:00 | 2021-06-10
وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط
03:00 | 2021-06-10
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا غير مسبوق
14.02%
03:21 | 2021-06-10
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا غير مسبوق
03:21 | 2021-06-10
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار
12.75%
11:19 | 2021-06-09
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار
11:19 | 2021-06-09
ارتفاع في الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
11.31%
09:09 | 2021-06-09
ارتفاع في الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا
09:09 | 2021-06-09
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.