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القضاء الفرنسي يصدر حكماً بحق المتهم بـ"صفع" ماكرون

دوليات

2021-06-10 | 12:03
القضاء الفرنسي يصدر حكماً بحق المتهم بـ"صفع" ماكرون
3,400 مشاهدة

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكما بسجن الرجل الذي أقدم على صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين، خلال زيارة الأخير إلى جنوب شرق البلاد.

وجرت محاكمة المواطن داميان تاريل (28 عاما) اليوم الخميس وفقا لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيما في حالات الجنح المتلبس بها، وذلك بعد عرض المتهم في وقت سابق من اليوم على النائب العام.

وطالبت النيابة من القضاء سجن المتهم لمدة 18 شهرا دون فرض غرامة عليه، فيما كان تاريل يواجه إجمالا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية تصل 45 ألف يورو.

وأكدت قناة BFMTV أن القضاء أصدر حكما بسجن تاريل لمدة 18 شهرا، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وسيمضي المدان وراء القضبان أربعة أشهر.

ويقضي الحكم بمنع تاريل من حيازة الأسلحة على مدى خمس سنوات، وحظر تعيينه لأي مناسب حكومية وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات.

وقال تاريل أمام القضاء إنه لا يندم على ما فعله، واصفا ماكرون بأنه "رمز لركود الدولة"، وأعرب عن قناعته بأن الرئيس "لم ينتخب من قبل المجتمع الفرنسي أجمع".

واتهم تاريل الحكومة الفرنسية بعدم الإصغاء إلى مطالب الشعب وخاصة حركة "السترات الصفراء".

كما أكد المتهم أنه، قبل عدة أيام من الواقعة المدوية، كان يدرس إمكانية رشق ماكرون بالبيض أو رمي كعكة إلى وجه الرئيس.

هذا وأكد المدعي العام لمنطقة فالنس، أليكس بيرين أن شخصا آخر على علاقة بهذا المتهم تم إيقافه الثلاثاء الماضي، وهو يدعى آرثر، وسيصدر بحقه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بتهم متعلقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة عثر عليها في منزله.

وقد أثارت حادثة صفع ماكرون جدلا واسعا واعتبرتها الحكومة "تصرفا معزولا"، ودانتها كل الطبقة السياسية في البلاد معتبرة إياها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية.
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