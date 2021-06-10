ابنة سليماني تثير جدلاً واسعاً في إيران

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت، يوم الأربعاء، بأن “نرجس سليماني، ترشحت في انتخابات مجلس بلدية طهران، وهي ضمن أعضاء قائمة ائتلاف قوى الثورة التي تضم 21 مرشحًا“.وفي ردود الفعل الصادرة من أسرة قاسم سليماني تجاه ترشح نرجس، أعلن كل من سهراب سليماني شقيق قاسم سليماني، وفاطمة سليماني الابنة الأخرى لقاسم سليماني، عن معارضتهما لترشح ”نرجس“ في انتخابات بلدية طهران.ونشرت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الخميس، تقارير عنونتها بـ“معارضة أعضاء من أسرة سليماني لترشح نرجس في انتخابات بلدية طهران“، منها: صحيفة ”همشهري أونلاين“، وموقع ”انتخاب“، وموقع ”جماران“ المقرب من أسرة مؤسس النظام الإيراني، آية الله الخميني.ونقل موقع ”جماران“ تعليق سهراب سليماني على ترشح ”نرجس“ في انتخابات بلدية طهران، حيث انتقد ”سهراب“ قرار ترشح ابنة أخيه، فيما خاطب قاسم سليماني عبر منشور على ”إنستغرام“، قائلًا:“إن من قام بهذا الفعل أغفل مكانتك، وإنني أعتذر لروحك على عدم مقدرتي على الفلاح رغم جهدي“.أما فاطمة سليماني فقد انتقدت هي الأخرى قرار شقيقتها ”نرجس“ بالترشح لانتخابات بلدية طهران، وكتبت عبر ”إنستغرام“:“إن صفحتي تتشح بلون الدماء، وإننا نخجل من روحك يا أبي، فقد علّمتنا دائمًا ألا نسعى وراء كراسي المناصب“، وفق ما نقله موقع ”سربوش“ الإخباري.