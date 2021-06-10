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أحدث تصنيف.. هذه أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في 2021

دوليات

2021-06-10 | 15:50
أحدث تصنيف.. هذه أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في 2021
1,576 مشاهدة

كشفت "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، عن قائمة بأكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في عام 2021.

ووفقما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فقد جرى اختيار أوكلاند في نيوزيلندا أفضل مدينة ملائمة للعيش في 2021.

وأرجعت "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" (EIU) ذلك إلى تعامل البلاد الناجح مع جائحة كورونا، الذي جعل المدارس والمسارح والمطاعم وغيرها من عوامل الجذب الثقافية تبقى مفتوحة خلال فترة المسح التي أجرتها الوحدة الاقتصادية، من 22 فبراير إلى 21 مارس 2021.

وكانت نيوزيلندا نفذت إغلاقا صارما على مستوى البلاد لعدة أسابيع العام الماضي لإبطاء انتشار الفيروس، كما أغلقت حدودها في وجه معظم دول العالم.

وسيطرت مدن نيوزيلندا واليابان وأستراليا على المراكز العشرة الأولى هذا العام، فيما ظهرت أوروبا ممثلة بمدينتين كليهما في سويسرا.

وحسب التصنيف، فإن المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العام الجاري هي:

1- أوكلاند، نيوزيلندا.

2- أوساكا، اليابان.

3- أديلايد، أستراليا.

4- ولنجتون، نيوزيلندا.

5- طوكيو، اليابان.

6- بيرث، أستراليا.

7- زيورخ، سويسرا.

8- جنيف، سويسرا.

9- ملبورن، أستراليا.

10- بريسبان، أستراليا.

يشار إلى أن التقرير صنف هذه المدن بناء على أكثر من 30 عاملا نوعيا وكميا، عبر 5 فئات، هي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

وبسبب وباء كورونا، أضافت وحدة "EIU" مؤشرات جديدة، مثل الضغط على موارد الرعاية الصحية بالإضافة إلى القيود على الأحداث الرياضية المحلية والمسارح والحفلات الموسيقية والمطاعم والمدارس.
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