دولة أوروبية تكشف عن "فيروس نادر" ينتقل من الحيوان للإنسان

ولم يذكر وزير الصحة أي تفاصيل عن مكان وجود الحالات أو عددها، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية بشأن المرض النادر.وكشفت الصحيفة وفق مصادرها، أنه جرى تسجيل حالتين حتى الآن في شمال ويلز، مضيفة أن "الحالة الأولى أصيبت بالفيروس في الخارج، قبل نقله إلى شخص آخر في نفس المنزل".ونقل المصابان إلى أحد مستشفيات إنجلترا، ويخضعان للمراقبة من قبل السلطات الصحية.وقال مستشار في الصحة العامة في ويلز ريتشارد فيرث، إن "الحالات المؤكدة من جدري القردة هي حدث نادر في المملكة المتحدة، والخطر على عامة الناس منخفض للغاية".